Кличко взяв участь у флешмобі за приєднання Коцюбинського до Києва

Мер Києва Віталій Кличко, народні депутати й посадовці провели флешмоб на підтримку приєднання селища Коцюбинське до Києва.

Про це повідомляє рух Чесно.Київ у Facebook.

"Мер Києва Віталій Кличко, народні депутати й посадовці підтримали приєднання селища Коцюбинське до Києва. Зараз Коцюбинське є анклавом на карті Києва, і для того, щоб це виправити, не вистачає рішення Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.

Так, мер Києва, та інші посадовці зробили фото у футболках з написом: "Love is... приєднати Коцюбинське до Києва".

Водночас, як повідомила Укрінформу прессекретар мера Києва Оксана Зінов'єва, Київська міська рада від імені мера Кличка 30 січня 2020 року звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з пропозицією приєднати селище Коцюбинське до міста Києва.

"Переконаний, Ви знаєте про ситуацію, яка склалася навколо приєднання смт Коцюбинське до м. Києва. Це важливе рішення, яке підтримала і громада селища, і Київська міська рада, на превеликий жаль, досі не узгоджене Верховною Радою України", - йдеться документі.

Міський голова у зверненні зазначає, що смт Коцюбинське фактично є анклавом на території столиці та де-факто - ще одним районом Києва.

"2018 року за ініціативою громади смт Коцюбинське проведено громадські слухання щодо приєднання смт Коцюбинське до м. Києва. За їх результатами 61% із 1337 опитаних мешканців смт Коцюбинське підтримали дане рішення. Раніше, за результатами опитування 2015 року таке рішення підтримувало 65% опитаних мешканців селища. Тобто, громада смт Коцюбинське добровільно прийняла рішення щодо свого адміністративного статусу", - йдеться у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2018 року Київська міська рада прийняла звернення до Верховної Ради України щодо приєднання селища міського типу Коцюбинське до Києва.

Частиною другою статті 2 Закону "Про столицю України - місто-герой Київ" встановлено, що межі міста Києва встановлюються Верховною Радою України.