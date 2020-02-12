Депутат Київоблради Соболєв заявляє про підготовку на нього нового замаху

Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, під час замаху на якого в грудні загинув його трирічний син, заявив, що на нього і його сім'ю готують новий замах.

Про це він повідомив в Facebook.

"За останні два тижні сталося багато подій. У мене з'явилася 100% інформація про нову підготовку замаху на мене і мою сім'ю. Ця ж інформація є і у поліції ... Але тим не менш, з п'ятниці і до понеділка, всупереч дорученням головного слідчого управління України про гарантування заходів безпеки, поліція міста Києва знімає з нас охорону. У мене питання - це випадковість? " - сказав Соболєв в опублікованому відео.

Він зазначив, що за попередні два місяці, поки кримінальну справу з розслідування вбивства його сина була в цьому підрозділі, слідство не просунулося ані на крок.

Соболєв звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням виділити для нього час, щоб він міг надати всю наявну в нього інформацію для запобігання нових убивств.

"Я хочу звернутися до пана Президента. Володимира Зеленського, у мене величезне прохання до Вас не як до Президента, а як до батька. Приділіть, будь ласка, в своєму графіку 5 хвилин для мене. Я готовий надати всю інформацію, за допомогою якої можна й не тільки притягнути до відповідальності винних у смерті мого сина, але і запобігти багато новим смертям ... "- сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 1 грудня в Києві в результаті обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" і член комісії з питань бюджету і фінансів.

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У понеділок, 2 грудня, столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного Сашка Соболєва, яким згодом повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне на замовлення за попередньою змовою групою осіб) КК. Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега і Олексій Семенов.

4 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і Лаврезі, і Семенову.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв назвав прізвища кількох осіб, від яких він вимагає пройти перевірку на детекторі брехні, щоб довести, що вони не причетні до погроз і замаху на нього. Серед цих осіб - екс-глава Вищого господарського суду Віктор Татьков і його екс-заступник Артур Ємельянов, а також екс-нардеп Олександр Грановський.

Пізніше мати загиблого хлопчика Інна Соболєва написала, що не вважає Грановського причетним до вбивства її сина.

13 січня Офіс генпрокурора доручив розслідувати справи замаху на сім'ю депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, Головному слідчому управлінню Національної поліції.

Фото: Facebook