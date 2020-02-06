Що буде із закритим Будинком учителя — Кличко розповів про майбутнє будівлі

Столична влада готує проєкт з реконструкції Будинку учителя.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми були вимушені закрити Будинок вчителя. Йому більше 100 років, жодного разу реконструкції не було, там дерев'яне перекриття. Будинок знаходиться в аварійному стані. Експерти кажуть, що обов'язково там має бути реконструкція. Зараз розробляється проєкт. Як тільки буде проєкт, ми зможемо сказати кошторис. Це буде непроста реконструкція і реставрація будинку”, - зазначив Кличко.

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За його словами, орієнтовна вартість - близько мільярда гривень, однак точні цифри можна буде назвати, коли буде готовий проєкт реконструкції.

Споруда Київського міського будинку вчителя є пам'яткою архітектури, історії, культури, історичного середовища національного значення, яку було побудовано 1910-1911 роках.