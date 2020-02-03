SkyUp створює власну службу хендлінгу

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines створює власну службу хендлінгу, працівники якої відповідатимуть за зустріч, реєстрацію та посадку пасажирів у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Про це SkyUp повідомляє у Facebook.

"Ми у SkyUp Airlines робимо наступний крок: створюємо власну службу авіахендлінгу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новостворена служба відповідатиме за зустріч, реєстрацію та посадку пасажирів в аеропорту «Бориспіль».

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp Airlines створена у червні 2017 року, перший політ здійснила 21 травня 2018 року. Спочатку флот авіакомпанії розміщувався в Міжнародному аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського, а з 31 березня 2019 року — перебазувався у Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

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Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних літаків Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-900 ER (215 місць).

Наразі SkyUp літає до Італії, Франції, Іспанії, Греції, Португалії, Хорватії, Чорногорії, Чехії, Австрії, Албанії, Грузії. Вірменії, Єгипту, Ізраїлю та Шрі-Ланки. Також авіаперевізник здійснює рейси між Києвом, Запоріжжям, Одесою, Харковом і Львовом.