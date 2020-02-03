SkyUp створює власну службу хендлінгу
Про це SkyUp повідомляє у Facebook.
"Ми у SkyUp Airlines робимо наступний крок: створюємо власну службу авіахендлінгу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новостворена служба відповідатиме за зустріч, реєстрацію та посадку пасажирів в аеропорту «Бориспіль».
Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp Airlines створена у червні 2017 року, перший політ здійснила 21 травня 2018 року. Спочатку флот авіакомпанії розміщувався в Міжнародному аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського, а з 31 березня 2019 року — перебазувався у Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних літаків Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-900 ER (215 місць).
Наразі SkyUp літає до Італії, Франції, Іспанії, Греції, Португалії, Хорватії, Чорногорії, Чехії, Австрії, Албанії, Грузії. Вірменії, Єгипту, Ізраїлю та Шрі-Ланки. Також авіаперевізник здійснює рейси між Києвом, Запоріжжям, Одесою, Харковом і Львовом.