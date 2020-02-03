Денісова засудила рейд силовиків під мечеттю в Києві

Омбудсмен Людмила Денісова направила акти реагування керівникам правоохоронних органів через перевірку документів у віруючих мусульман 31 січня в Києві після п'ятничної молитви.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"31 січня у Києві працівники Національної поліції та Державної міграційної служби України здійснили біля Ісламського культурного центру "Альраїд" перевірку документів у віруючих мусульман після п’ятничної молитви. В результаті перевірки були затримані 15 іноземних громадян. За цим фактом мною направлені відповідні акти реагування керівникам Національної поліції України та Державної міграційної служби України", - повідомила вона.

Денісова додала, що вона засуджує проведення будь-яких рейдів чи перевірок зі сторони правоохоронних органів та міграційної служби під час проведення богослужіння.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 січня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про рейд із затримання нелегальних мігрантів, який влаштували цього дня співробітники Державної міграційної служби на виході з мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд" у Києві.

Згодом у Державній міграційній службі пояснили, що працівники Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області спільно зі співробітниками Нацполіції у Шевченківському районі провели перевірку з дотримання міграційного законодавства іноземцями та особами без громадянства. Зокрема, під час перевірки торговельних об'єктів біля пров. Старожитомирський виявили 15 порушників міграційного законодавства.

У результаті стосовно 12 неврегульованих мігрантів були ухвалені рішення про примусове повернення до країни походження, відносно однієї особи було ухвалено рішення про скорочення терміну перебування на території України, ще двох іноземців було притягнуто до адміністративної відповідальності за працевлаштування без відповідного дозволу за ст. 203 КупАП.

У Державній міграційній службі наголосили, що у своїй діяльності керуються законодавством України, при цьому з повагою ставляться до представників релігійних і національних меншин.