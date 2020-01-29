Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей

Понад 10 000 осіб були залучені торік до практичних тренінгів із набуття актуальних на ринку праці навичок

Минулий рік став стартовим для розгортання в Києві масового руху людей щодо навчання актуальним на ринку праці навичкам. До цього процесу було залучено велику кількість киян і не тільки, незалежно від віку й сфери діяльності. Понад 10 000 осіб уже пройшли практичні тренінги з питань «емоційного інтелекту», вміння вести переговори, управління людьми та проєктами, особистісного розвитку тощо. І це – не рахуючи онлайн користувачів порталу Освітнього хабу.

Цих навичок не навчають у школах та університетах, але люди з високим рівнем володіння ними (ці навички ще називають «м‘якими» – soft skills), є успішними та щасливими в сучасному світі, чого ми всі прагнемо врешті-решт.

Віталій Зубков

Оскільки цей проект реалізується КНП «Освітня агенція міста Києва» Київської міської державної адміністрації, то навчання для киян є безкоштовним. Освітній хаб Києва залучив найкращих тренерів та експертів, таких як відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков, двічі рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Володимир Співаковський, найвідоміший лікар України Євген Комаровський – та інших фахівців, які відгукнулись на прохання взяти участь у цьому соціальному проєкті.

Володимир Співаковський

Тому освітній контент виявився справді ефективним та корисним, що й підтвердив Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. Засвоєні навички люди можуть застосовувати у будь-якій сфері, де вони працюють, або для відкриття власного бізнесу, а також при спілкуванні з близькими та друзями у повсякденному житті.

За основу було взято висновки міжнародних експертів Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Вони визначили топнавички, які будуть найзатребуванішими у 2020 році. Саме ці навички й запропонували киянам.

Уже в процесі роботи команда Освітнього хабу отримала прохання: розробити спеціалізовані курси для викладачів та вчителів. Так з’явився курс «Мистецтво викладання», з яким наразі ознайомилися понад 30 000 осіб. Сотні вчителів пройшли практичні тренінги в рамках Форумів сучасних викладачів «Освіта 3.0», проведених не тільки в Києві, а й у Львові, Вінниці та Кропивницькому.

Після цього курсу з’явилися й інші: курс для батьків «Діти покоління Z», екологічний курс «Зелена Україна», курс із протидії корупції для державних службовців «Чесна Країна», програма з профорієнтації для школярів «Обери професію – забезпеч майбутнє». У наступному році команда Освітнього хабу планує запуск нових освітніх курсів та програм на актуальні для українського суспільства теми.

Освітній хаб міста Києва застосовує інноваційну модель «змішаного» навчання (blended learning), тобто поєднує онлайн-лекції та тестування з практичними тренінгами. Це дозволяє, з одного боку, охопити максимальну кількість людей, а з іншого – проконтролювати якість засвоєння знань та навичок.

Оскільки 2019 рік став роком старту проєкту, головним завданням було сформувати масовий рух навчання киян. Чого й було досягнуто: за результатами соціологічного дослідження, проведеного у грудні, пізнаваність Освітнього хабу серед киян наразі є більшою за 40%. Тобто, майже кожен другий дорослий мешканець Києва знає або вже користувався проєктом.

Марія Богуслав

«Наступного року ми плануємо не тільки запустити нові освітні курси й постійно збільшувати залученість киян до саморозвитку протягом усього життя, а й створити дещо зовсім нове для України… Але нехай це залишиться поки що секретом, – каже директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав. – Наша місія – зробити так, щоб якомога більше людей не полишали саморозвиток та продовжували вдосконалювати необхідні їм навички для того, щоб кияни зокрема та українці загалом змогли реалізувати себе в своїй країні, а не залишати Україну назавжди у пошуках кращої долі».

Анастасія Павлова. Київ