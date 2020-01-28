Е-квитком користуються вже 300 тисяч киян

Транспортною карткою Kyiv Smart Card вже користуються 300 тисяч киян.

Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров у Facebook.

"Поки хтось ще стоїть у чергах за жетонами, вже 300 тисяч киян користуються е-квитком. І щодня ці люди здійснюють понад 800 тисяч поїздок за допомогою Kyiv Smart Card або Картки киянина. Ці пасажири не шукають готівку, не компостують квитки і не чекають своєї черги отримати жетон. Вони просто мають одну картку для будь-якого виду транспорту і економлять з нею дорогоцінний час", - зазначив Назаров.

Він також повідомив, що стало більше станцій метро, де можна скористатися QR-квитком: Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Почайна, Сирець, Харківська, Вокзальна, Театральна, Хрещатик, Академмістечко, Арсенальна.

Як повідомлялось, запуск у Києві електронного квитка, який був запланований на 1 листопада 2019 року, перенесли на квітень 2020 року.

Фото: Yuriy Nazarov