У Києві провели реконструкцію бою за "Арсенал"

У Києві В суботу, 25 січня, провели реконструкцію бою за завод "Арсенал", який відбувся в січні 1918 року між військами УНР та проросійськими більшовиками.

Захід традиційно організовує партія "Свобода" та її молодіжне крило "Сокіл". У реконструкції використовується автентична військова одяг, гармати, кулемети та гвинтівки тих часів, використовуються холості патрони.

Реконструкція бою за завод "Арсенал" // Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Нагадаємо: у січні 1918 року більшовики організували в Києві в заколот проти Центральної Ради та Української Народної Республіки. Повстання вдалося придушити, але воно прискорило падіння української влади.

Бій під Крутами відбулося наприкінці січня того ж року. Попри поразку, українські сили, представлені в тому числі студентами та гімназистами, виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ Червоної армії на Київ.