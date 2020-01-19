Кияни зможуть набрати освячену воду в автоцистернах
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
"Кожного Водохреща ми традиційно розвозимо містом освячену воду у наших водовозках. Цього року запрошуємо усіх охочих набрати освяченої води з наших автоцистерн", - йдеться у повідомленні.
Набрати освяченої води з автоцистерн можна буде за такими адресами:
18.01.2020
- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а).
19.01.2020
- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),
- з 8:30 - Собор Софія Київська (вул. Володимирська,24),
- з 9:00 - Церква первоверховних апостолів Петра і Павла (вул. Стеценка,14),
- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),
- з 14.00 - у Гідропарку.
Як повідомлялося, 19 січня християни відзначають одне з найвеличніших релігійних свят – Хрещення Господнє (Водохреще). Традиційно в цей день у Києві відбудуться освячення води та купання у водах Дніпра.
В столиці облаштовано 16 місць для купання на Водохреща.