Кияни зможуть набрати освячену воду в автоцистернах

На Водохреща Київводоканал традиційно розвозитиме містом освячену воду у водовозках.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

"Кожного Водохреща ми традиційно розвозимо містом освячену воду у наших водовозках. Цього року запрошуємо усіх охочих набрати освяченої води з наших автоцистерн", - йдеться у повідомленні.

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Набрати освяченої води з автоцистерн можна буде за такими адресами:

18.01.2020

- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а).

19.01.2020

- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),

- з 8:30 - Собор Софія Київська (вул. Володимирська,24),

- з 9:00 - Церква первоверховних апостолів Петра і Павла (вул. Стеценка,14),

- з 10:00 - ж/м Оболонь (вул. Прирічна, 5а),

- з 14.00 - у Гідропарку.

Як повідомлялося, 19 січня християни відзначають одне з найвеличніших релігійних свят – Хрещення Господнє (Водохреще). Традиційно в цей день у Києві відбудуться освячення води та купання у водах Дніпра.

В столиці облаштовано 16 місць для купання на Водохреща.