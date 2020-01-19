У Михайлівському соборі почалась літургія та чин освячення води
Укрінформ
У Михайлівському Золотоверхому монастирі розпочалась пізня святкова літургія та чин освячення води.
Править службу Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського храму Української православної церкви на Оболоні о 12:00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної церкви України о 14:00.
Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.
Як повідомлялося, цьогоріч для святкування Водохреща в межах Києва облаштовано 16 локацій. На кожній із них 19 січня чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.