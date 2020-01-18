У Києві частково перекриють міст через Либідь
Карта
Укрінформ
На мосту через річку Либідь на Столичному шосе у неділю, 19 січня, частково обмежать рух.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.
"19 січня з 9:00 до 20:00 на мосту через р. Либідь на Столичному шосе частково обмежать рух", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Київавтодору, буде проведено протиаварійні роботи на асфальтовому покритті. Роботи виконуватимуть у напрямку ж/м «Корчувате».
Роботи триватимуть у неділю, 19 січня, щоб менше впливати на трафік.
У КК «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності.