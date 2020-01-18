Біля Південного вокзалу встановили артоб’єкт “Heart”

Новий арт-об’єкт “Heart” у формі серця присвячений столиці України 18 січня 2020 року встановили біля Південного вокзалу у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Скульптура “Heart” - це художня композиція у вигляді серця складеного із 3,093 тис. сердець із прорізаними буками де читається КИЇВ.

Арт-об’єкт “Heart” встановили біля Південного вокзалу у Києві

За інформацією авторів композиції загальний розмір 5,25 метра у довжину, 3,45 метра у висоту та 1,5 метрів ушир.

Об’єкт виготовлено із легованої сталі, вкрито емаллю червоного та блакитного кольорів.

Автори скульптури сподіваються, що поруч із задоволенням будуть фотографуватися містяни та гості Києва.