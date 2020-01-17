За пів року зі столичних вулиць евакуювали понад 3 тисячі авто

За пів року роботи інспекторів з паркування зі столичних вулиць евакуйовано понад 3 тисячі транспортних засобів, розташування яких суттєво перешкоджало дорожньому руху або створювало загрозу безпеці руху.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.

«Звільняти столичні вулиці від автівок, припаркованих у заборонених місцях, місто спільно із Патрульною поліцією почало у липні минулого року. У листопаді інспектори з паркування почали здійснювати самостійне затримання транспортних засобів», – нагадав Поворозник.

Він додав, що авто порушників переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в місті Києві. Повернути авто можна після сплати штрафу.

За словами першого заступника голови КМДА, у період із 2 липня 2019 року до 12 січня 2020 року інспектори з паркування наклали 6 916 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 2 млн 925 тис. 930 грн.

«За несплачену послугу на паркувальних майданчиках водії мусять сплачувати штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування. При цьому якщо водій сплатить штраф у 10-денний термін, йому надається знижка у 50%. Так, станом на кінець 2019 року штраф зі знижкою сплачено у 21% випадків, на суму понад півмільйона гривень», - зазначив Поворозник.

За даними КМДА, на сьогодні в інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них – комунальні підприємства, три – приватні компанії. У середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22-х евакуаторів.