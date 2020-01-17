За пів року зі столичних вулиць евакуювали понад 3 тисячі авто
Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.
«Звільняти столичні вулиці від автівок, припаркованих у заборонених місцях, місто спільно із Патрульною поліцією почало у липні минулого року. У листопаді інспектори з паркування почали здійснювати самостійне затримання транспортних засобів», – нагадав Поворозник.
Він додав, що авто порушників переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в місті Києві. Повернути авто можна після сплати штрафу.
За словами першого заступника голови КМДА, у період із 2 липня 2019 року до 12 січня 2020 року інспектори з паркування наклали 6 916 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 2 млн 925 тис. 930 грн.
«За несплачену послугу на паркувальних майданчиках водії мусять сплачувати штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування. При цьому якщо водій сплатить штраф у 10-денний термін, йому надається знижка у 50%. Так, станом на кінець 2019 року штраф зі знижкою сплачено у 21% випадків, на суму понад півмільйона гривень», - зазначив Поворозник.
За даними КМДА, на сьогодні в інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них – комунальні підприємства, три – приватні компанії. У середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22-х евакуаторів.