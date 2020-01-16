У Кличка показали, як виглядатимуть оновлені пішохідні мости над швидкісним трамваєм

Із перших днів січня триває робота над оновленням двох пішохідних мостів: над проспектом Леся Курбаса і проспектом Любомира Гузара.

Про це повідомили у КК «Київавтодор», інформує сайт КМДА.

«Ми не зупиняємо роботи на пішохідних мостах. Зокрема, на надземному переході поблизу кінотеатру «Лейпциг» встановлено більшість склопакетів пішохідної галереї. Також на завершальному етапі влаштування покрівлі. Змонтовано 90% металоконструкцій східців», – розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

На цьому об’єкті триває монтаж металоконструкцій ліфтових башт. А за кілька тижнів розпочинають скління конструкцій навколо сходів.

«На пішохідному мосту на розі просп. Любомира Гузара і вул. Василенка розпочинаємо встановлення прогону на постійні опори. Незабаром монтуватимемо металоконструкції сходів», – зазначив він.

Обидва мости матимуть ліфти. Підлогу заллють спеціальним антиковзним покриттям MC-Floor Topspeed (Німеччина).

Аби підвищити комфорт – надземні переходи матимуть закриті галереї. Це гарантуватиме захист від опадів, вітру. Також конструкція унеможливить потрапляння сторонніх предметів на проїжджу частину і трамвайне полотно. Для вентиляції передбачені вікна. Буде змонтовано LED-освітлення.

Мости збудовано на початку 80-х років і досі на них не проводили капітальних ремонтів.

Фото: КМДА