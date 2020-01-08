У терміналі “D” аеропорту “Бориспіль” відбудеться траурний мітинг у зв’язку з катастрофою Boeing-737 "Міжнародних авіаліній України" у Тегерані.

Про це повідомили Укрінформу працівники авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.

“У терміналі “D” поблизу службового входу в зоні прильоту на першому поверсі пройде траурний мітинг за загиблими членами екіпажу рейсу PS752 за маршрутом Тегеран-Київ”, - йдеться у запрошенні авіакомпанії своїм працівникам.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

Раніше в МАУ оприлюднили список загиблих членів екіпажу літака - трьох пілотів та 6 бортпровідників.