Київпастранс запустив інтерактивну карту транспорту

Столична муніципальна транспортна компанія "Київпастранс" запустила інтерактивну карту пасажирського транспорту.

Карту розміщено на сайті компанії.

Карта дозволяє в режимі онлайн відслідковувати рух муніципального транспорту. При цьому, приватні маршрутні таксі на карті відсутні, є лише 18 маршруток, що належать самому "Київпастрансу".

Крім того, на карті можна прокласти маршрут муніципального транспорту.

Для того, щоб скористатися сервісом, слід натиснути на стрілку у верхньому лівому кутку карти. Далі у двох закладках слід обрати або вид транспорту, рух якого бажано відстежити, або прокласти бажаний маршрут. При цьому, сервіс чутливий до введення назв вулиць або зупинок відповідно до закладених в нього шаблонів, і при введенні додаткового інтервалу або при відсутності крапки тощо - пише, що необхідних об'єктів не знайдено.

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У Києві можна також безкоштовно скористатися додатком EasyWay(Eway), що працює на операційних системах Android та iOS. Даний сервіс відстежує рух усього громадського транспорту, який обладнаний GPS-маячками.