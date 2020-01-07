Бориспільський експрес зламався в дорозі до аеропорту

У вівторок, 7 січня, поїзд сполученням Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль зробив вимушену зупинку в Києві.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Сьогодні, 7 січня 2020 року близько 13:30 поблизу станції Деміївська (м. Київ) поїзд, що здійснював рейс за маршрутом Київ-Пасажирський – Аеропорт Бориспіль зробив вимушену зупинку. Залізничники доклали максимум зусиль, щоб пасажири не запізнилися на літак. Їх було пересаджено в інший рухомий склад та доправлено до аеропорту", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці також зазначили, що буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу-виробнику рухомого складу.

Наразі залізничники ведуть комунікацію з Крюківським вагонобудівним заводом, який є виробником рухомого складу.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року АТ “Укрзалізниця” відправила у рейс новий дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) за маршрутом Kyiv Boryspil Express. Дизель-поїзд пройшов усі випробування на ділянці Київ-Тернопіль-Кременчук. А його вартість становить близько 177 млн грн.

Новий поїзд складається із трьох вагонів і вміщає максимально 470 пасажирів з урахуванням стоячих місць. Окрім того, для перевезення людей з інвалідністю на візках облаштований безбар’єрний простір: встановлений висувний пандус, передбачені місця для візків та просторий санітарний модуль.

Kyiv Boryspil Express у регулярному режимі вийшов на маршрут 30 листопада 2018 року. А 1 грудня поїзд зламався в дорозі. На цьому маршруті тоді курсували рейкові автобуси виробництва PESA.