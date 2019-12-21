У зоопарку підсвітять 15-метрову фігуру жирафа

У столичному зоопарку протестували сучасну підсвітку 15-метрової фігури жирафа, що встановлена на новій території вхідної групи.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео з зоопарку в Facebook.

"15-метрову фігуру жирафа встановили на площі нової вхідної групи в зоопарк, що ми облаштовуємо на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. До відкриття нового входу, яке плануємо на весну, встановимо ще й сучасну підсвітку жирафа. Кілька вечорів її тестували. Виглядає дуже гарно!", - зазначив Кличко.

Він зазначив, що сучасні технології візуалізації створюють світлове шоу за допомогою спеціальних проєкторів. Промені спрямовані тільки на скульптуру і не засліплюватимуть світлом відвідувачів, які перебуватимуть поруч, чи авто, що проїжджають проспектом.

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"Переконаний, велетень-жираф стане ще одним із символів оновленого Київського зоологічного парку загальнодержавного значення", - додав мер Києва.

Фото: kiev.klichko.org