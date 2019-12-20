Співголові "Батьки SOS" у Києві спалили авто

Співзасновниці громадського об'єднання "Батьки SOS" Альоні Парфьоновій уночі спалили машину.

Фото обвуглених залишків автівки вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Я не знаю що сталось, але оперативно слідча каже схоже на підпал ... ще вчора у мене була машина, а це ранок 20.12.2019 - написала вона.

Парфьонова у коментарі ВВС News Україна зазначила, що наразі версій у неї немає, але вважає, що можливо комусь перейшла дорогу.

"Наразі версій, чому це сталося, у мене немає. Напевно, комусь перейшла дорогу за всі ці п'ять років боротьби з поборами. Я це розумію, але щоб сказати щось конкретно, не можу. Мені роками надходили погрози. Говорили: Ти ж не безсмертна, подумай про родину, у тебе ж є дитина", - сказала вона.

За її словами, зараз на місці події працюють слідчі. Активістка додала, що машину зазвичай ставить на платній стоянці, але кілька днів тому залишила на вулиці.

Українська школа політичних студій, де навчалася Парфьонова, закликала поліцію розслідувати цей інцидент.

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"Ми засуджуємо напади на громадських діячів та активістів і вимагаємо розслідування цього та десятків інших нападів та вбивств по всій Україні. Громадянська відповідальність дорого коштує. Але наша байдужість та мовчання коштує нам всім ще дорожче", - заявили в організації.

Жінка є громадською активісткою, співзасновницею організації "Батьки SOS". Вона боролась з поборами та булінгом в школах, побиттям дітей.

Фото: Альона Парфьонова