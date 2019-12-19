У Києві перейменували ще чотири вулиці

Київська міська рада перейменувала 4 вулиці у столиці.

Відповідні рішення ухвалені на засіданні міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, Київрада перейменувала вулицю Івана Шевцова у Шевченківському районі на вулицю Василя Макуха, вулицю Маршала Гречка у Подільському районі на вулицю Івана Виговського, вулицю Подвойського у Шевченківському районі на вулицю Юрія Глушка та вулицю Горького у Деснянському районі на вулицю Тодося Осьмачки.

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Також Київрада присвоїла парку на вулиці Вінницькій у Солом'янському районі назву "Парк захисників України".