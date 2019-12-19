У Києві перейменували ще чотири вулиці
Укрінформ
Київська міська рада перейменувала 4 вулиці у столиці.
Відповідні рішення ухвалені на засіданні міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, Київрада перейменувала вулицю Івана Шевцова у Шевченківському районі на вулицю Василя Макуха, вулицю Маршала Гречка у Подільському районі на вулицю Івана Виговського, вулицю Подвойського у Шевченківському районі на вулицю Юрія Глушка та вулицю Горького у Деснянському районі на вулицю Тодося Осьмачки.
Також Київрада присвоїла парку на вулиці Вінницькій у Солом'янському районі назву "Парк захисників України".