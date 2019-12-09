Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича

Апеляційний суд м.Києва підтвердив 9 грудня законність рішень Київської міської ради про перейменування Московського проспекту і проспекту Генерала Ватутіна в Києві на проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича.

Про це повідомляє Український інститут національної пам’яті.

“Суд задовольнив вимоги нашої та інших учасників справи апеляційних скарг. Незаконне рішення Окружного адміністративного суду міста Києва скасовано. Апеляційний суд дослідив докази у справі й дійшов висновку, що під час перейменування була повністю дотримана визначена законом процедура. Отже, проспектам Бандери й Шухевича в Києві бути!” - прокоментував представник Українського інституту національної пам’яті в суді Сергій Рябенко.

25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.

1 серпня 2019 року Український інститут національної пам’яті подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва щодо скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери й Романа Шухевича.

Київська міська рада перейменувала у липні 2016 року Московський проспект у Києві на проспект Степана Бандери. У червні 2017 року Київська міська рада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії).