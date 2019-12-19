У Києві наступного року розпочнуть будівництво житла для учасників АТО

Наступного року в Солом’янському районі розпочнеться будівництво житлового будинку для учасників АТО.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У 2020 році у Солом’янському районі за адресою: вулиця Качалова, 40 розпочнеться будівництво житлового будинку для учасників АТО та членів їхніх сімей. Функцію замовника будівництва здійснює КП "Спецжитлофонд", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні вже розроблений проект 17-поверхового житлового будинку на 455 квартир. Загальна площа будинку – 33 762 кв. м, загальна площа квартир – 24 766,85 кв. м. Проєкт проходить державну експертизу.

Фінансування будівництва передбачено програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2020 рік. Орієнтовна тривалість будівництва становить 41 місяць.

"Міська влада виконує свої соціальні зобов’язання та послідовно підтримує бійців АТО, передаючи ключі від квартир тим, хто захищав наш мир та свободу. У черзі на житло – понад три тисячі учасників антитерористичної операції, тож щороку місто реалізує проєкти будівництва житла та поліпшення житлових умов для наших захисників", - повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.