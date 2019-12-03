Під Києвом зіткнулися маршрутка і Porsche, двоє загиблих
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Укрінформ
У Бучі, що під Києвом, сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Газель» із позашляховиком, загинуло 2 особи та 2 постраждало.
Про це повідомляє ДСНС України.
“3 грудня о 14:45 у м. Буча сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Газель» з позашляховиком. Внаслідок перекидання мікроавтобусу 2 пасажири загинуло та 2 постраждало, яких госпіталізовано до лікарні”, - йдеться у повідомленні.
"Водій автомобіля Porsche допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги", - повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.
Зазначається, на місці події працюють поліція та рятувальники Київщини, слідчо-оперативна група документує дану подію.
Фото: kv.npu.gov.ua