Під Києвом зіткнулися маршрутка і Porsche, двоє загиблих

У Бучі, що під Києвом, сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Газель» із позашляховиком, загинуло 2 особи та 2 постраждало.

Про це повідомляє ДСНС України. “3 грудня о 14:45 у м. Буча сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Газель» з позашляховиком. Внаслідок перекидання мікроавтобусу 2 пасажири загинуло та 2 постраждало, яких госпіталізовано до лікарні”, - йдеться у повідомленні. "Водій автомобіля Porsche допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги", - повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області. Зазначається, на місці події працюють поліція та рятувальники Київщини, слідчо-оперативна група документує дану подію. Фото: kv.npu.gov.ua