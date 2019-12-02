У столиці проходить міжнародна конференція до 70-річчя Женевських конвенцій

У Києві проходить міжнародна конференція "Женевські конвенції: 70 років на захисті гуманності на війні".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні Женевські конвенції є одними з небагатьох міжнародних договорів, які були загальноуніверсально ратифіковані, і, не в останню чергу, оскільки вони відображають більше, ніж просто закон - універсальні цінності етичної поведінки. Усі їх положення можна простежити до однієї фундаментальної угоди: навіть у збройному конфлікті, у гіршому випадку, ядро нашого спільного людства має бути збережене", - зазначила під час виступу глава Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт.

Вона також зауважила, що Женевських конвенцій не завжди дотримуються: "Зараз, коли ми збираємось тут, люди страждають від порушень Міжнародного гуманітарного права".

"Я переконана, що сьогодні збройні конфлікти будуть гіршими без Женевських конвенцій. Наш колективний виклик полягає у пошуку шляхів забезпечення більшої поваги у мінливій динаміці конфлікту", - додала Жиллєтт.

Як зазначається, в рамках міжнародної конференції заплановано відкриття інсталяції сучасного мистецтва "Гуманітарні принципи - тут і зараз".

Женевські конвенції про захист жертв війни — міжнародні багатосторонні угоди в галузі законів і звичаїв війни, спрямовані на захист жертв збройних конфліктів. Підписані 12 серпня 1949 на Дипломатичній конференції ООН, що відбулася в Женеві.

Фото: Посольства Швейцарії в Україні