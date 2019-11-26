Для головної ялинки країни у Київ везуть 400 сосен

З Поташнянського лісництва, що у Радомишльському районі Житомирщини, вже цього тижня відправлять 400 сосен для складання головної ялинки Києва.

Заготовлені сосни показали журналістам під час престуру в лісництво, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На центральну новорічну ялинку ми заготовили 400 ялинок різних розмірів – від метра до чотирьох у висоту. Їх вирубували упродовж трьох днів і вже цього тижня відправлять до Києва. Вік цих сосен від 2 до 10 років», - розповів лісничий Поташнянського лісництва державного підприємства «Радомишльське лісомисливське господарство» Юрій Целованський.

За його словами, замовник надав труби визначеного діаметру, тому стовбур кожної сосни обтесували. Відтак, це значно спростить складання головної ялинки.

Із Житомирщини привезуть 400 сосен для конструювання головної ялинки країни / Фото: Ірина Чириця‎, Укрінформ

Зазначається, що усі сосни відсортовані й промарковані кольоровими стрічками залежно від висоти дерева.

«Наприклад, блакитною стрічкою позначені дерева розміром 2,5 метри, жовтою – двометрові, зеленою – триметрові. Сосни стійкі до холоду, тому святковий новорічно-різдвяний настрій у столиці вони забезпечать», - додав лісничий.

Поташнянське лісництво постачало ялинки для головної новорічної красуні упродовж 2003-2005 років, а цьогоріч знову отримало замовлення з Києва.

Загалом на Житомирщині цього року лісівники можуть реалізувати 400 тисяч новорічних ялинок, які ростуть на площі 700 га.

Як повідомляв Укрінформ, головна ялинка Києва буде 30-метровою, а її збиратимуть з сосни і ялиці, які доставлять з Вінницької та Житомирської областей.