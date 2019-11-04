Як користуватися е-квитком у Києві?

КМДА дала інструкцію користування сучасними інструментами оплати проїзду в громадському транспорті столиці

У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА розповіли, як користуватися сучасним інструментом оплати проїзду – транспортною карткою Kyiv Smart Card та одноразовим QR-квитком.

За словами директора департаменту Юрія Назарова, у Києві все більше жителів обирають е-квиток — єдиний електронний квиток для оплати проїзду в громадському транспорті. Попри те, що система стартувала в дослідній експлуатації, вона вже працює у повну силу. Щодня більше 250 тисяч поїздок здійснюється з допомогою е-квитка.

Юрій Назаров

Е-квиток існує у двох варіантах: транспортна картка Kyiv Smart Card та одноразовий QR-квиток. Другий варіант більше стане в нагоді нерегулярним пасажирам та гостям столиці.

Завдяки е-квитку пасажирам більше не потрібно стояти в чергах, передавати гроші за проїзд, або в годину пік згадувати – в якій саме кишені заховані квитки на різні види транспорту. Технологію електронного квитка успішно використовують “розумні міста” Європи. Відтак Київ цілком слушно долучається до нових можливостей розвитку транспортної системи.

KYIV SMART CARD

Транспортна картка Kyiv Smart Card — це сучасний, зручний та вигідний спосіб оплати проїзду в метрополітені та у всіх видах наземного транспорту. Після придбання її можна зареєструвати в Особистому кабінеті киянина. У такий спосіб активується багаторазовий Е-квиток, який надалі можна поповнювати у додатку Kyiv Smart City, терміналах або через інтернет-банкінг. У транспорті необхідно лише прикласти картку до валідатора — і проїзд оплачено.

Ще одна перевага Kyiv Smart Card – економія. Якщо власник поповнює свою картку одразу на 50 поїздок, один проїзд коштує 6,5 грн замість 8 грн. Зокрема, у КМДА наголосили, що столичний е-квиток – унікальний для України проект.

«Всі дані поїздок зберігаються не на самій картці, а у хмарному середовищі. Тобто картка — це ключ до облікового запису пасажира, і в разі її втрати власник може перенести інформацію на нову картку та зберегти свої гроші. В Особистому кабінеті киянина або у додатку Kyiv Smart City можна відслідкувати – коли і де була оплачена поїздка», – розповів Юрій Назаров.

Можливості Kyiv Smart Card дозволяють розширити її функціонал. У майбутньому за допомогою картки власники зможуть створити електронний гаманець та сплачувати за паркування або за проїзд коштами з картки.

Для того, щоб використання картки було максимально зручним, існує кілька варіантів придбання та поповнення картки.

Придбати або поповнити Kyiv Smart Card можна:

- у касах на станціях КП «Київський метрополітен»: «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Акедеммістечко», «Лісова», «Арсенальна», «Теремки», «Видубичі», «Сирець» та «Почайна», в Т-кіосках (більше 300 по місту: мапа);

- у терміналах на станціях метро: «Академмістечко» (2 вестибюлі), «Видубичі», «Вокзальна», «Героїв Дніпра», «Дарниця» (у 2-х вестибюлях), «Деміївська», «Золоті ворота», «Лісова», «Майдан Незалежності», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», «Університет», «Хрещатик» (у 3-х вестибюлях), «Червоний хутір».

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

- в Особистому кабінеті киянина – https://my.kyivcity.gov.ua

- у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click:

- за допомогою чат-ботів Kyiv Pay Bot та KyivMetroBot у мережах Телеграм та Фейсбук:

- у додатку Kyiv Smart City.

QR-КВИТОК

Одноразовий QR-квиток можна використовувати у роздрукованому або в електронному (на екрані смартфона) вигляді. У транспорті необхідно піднести екран телефону з QR-квитком або роздрукований квиток до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити використання».

QR-квиток дійсний упродовж 15 діб. Поки що такі квитки в метрополітені реалізуються на трьох станціях: «Площа Льва Толстого», «Почайна», «Сирець». Причина – в тому, що саме вони обладнані спеціальними турнікетами для валідації QR-квитків. Варто відзначити, що до кінця року такі турнікети з’являться на всіх станціях.

Придбати QR-квиток можна:

- в Особистому кабінеті киянина;

- у терміналах самообслуговування Ibox, 2click

Адреси терміналів:

- за допомогою чат ботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot в Телеграм та Фейсбук:

- у додатку Kyiv Smart City;

- на станціях метро «Площа Льва Толстого», «Почайна», «Сирець»:

у автоматах самообслуговування;

у касах станцій (лише за готівку).

Ольга Савченко. Київ

Фото: Ольга Нагорняк