Авіарейс “Київ-Ужгород” призупинили до весни

Призупинено виконання регулярного авіа рейсу “Київ-Ужгород”, ймовірно його відновлять з весни 2020 року, коли знову з'явиться можливість здійснювати посадки за допомогою візуальних заходів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповів директор міжнародного аеропорту “Ужгород” Руслан Лііс.

“Учора, справді, вперше за довгий час з Києва не вилетів літак до Ужгорода за регулярним рейсом “Київ-Ужгород”, який обслуговувала компанія “Мотор-Січ”. Причина в тому, що такі рейси через скорочення світлового дня стали неможливими для виконання за відсутності домовленості про спільний повітряний простір між Україною та Словаччиною” - сказав Лііс.

Він пояснив, що досі рейс здійснювався за допомогою візуальних заходів на посадку. Зараз через короткий світловий день та погану видимість це неможливо, потрібне використання навігаційного обладнання для інструментального заходу на посадку — а відтак, дозвіл на керування частиною авіапростору сусідньої держави, в даному випадку — Словаччини, сказав директор аеропорту.

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“Виконання посадки за приладами передбачає спільне користування повітряним простором України та Словаччини (специфіка міжнародного аеропорту Ужгород в тому, що при зльоті-посадці він зачіпає повітряний простір сусідньої країни). Угода про таке спільне користування між урядами України та Словаччини досі не підписана, хоча це мало відбутися ще 31 травня 2019 року. Причина — затягування процесу словацькими колегами, вони наразі не підписують цю угоду” - наголосив Лііс.

Відтак, з учорашнього дня, 28 жовтня, було призупинено виконання рейсу “Київ-Ужгород” - вірогідно, його відновлять з весни 2020 року, коли знову з'явиться можливість здійснювати посадки за допомогою візуальних заходів.

Якщо угода зі Словаччиною про спільний простір буде підписана, авіарейси відновлять швидше, аніж навесні, наголосив Лііс.

Як повідомляв Укрінформ, з 3 червня 2019 року авіакомпанія "Мотор Січ" відкрила прямі регулярні рейси між Ужгородом та Києвом.