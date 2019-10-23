У центрі Києва встановили льодову скульптуру

У центрі Києва встановили льодову скульптуру

Фото
Укрінформ
У Києві на бульварі Тараса Шевченка, на місці де раніше була “синя рука”, встановили скульптуру карпатської рисі, яка зроблена з льоду.

Про це повідомила у Facebook голова Департаменту культури КМДА Діана Попова.

“Неймовірна мистецька акція в найкращому місці! Зникаюча скульптура карпаської рисі символізує зникаючий вид тварин. Сподіваюсь, мистецтво знову стане на захист важливих загальнолюдських цінностей”, - написала вона.

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Раніше повідомлялось, що на бульварі Тараса Шевченка, поруч із постаментом, де колись стояв пам'ятник Леніну, демонтували арт-об’єкт «Middle Way» - “синю руку”.

У Києві встановили льодову скульптуру / Фото: Інна Бородаєва, Укрінформ

Фото Інни Бородаєвої

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