У центрі Києва встановили льодову скульптуру
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Укрінформ
У Києві на бульварі Тараса Шевченка, на місці де раніше була “синя рука”, встановили скульптуру карпатської рисі, яка зроблена з льоду.
Про це повідомила у Facebook голова Департаменту культури КМДА Діана Попова.
Раніше повідомлялось, що на бульварі Тараса Шевченка, поруч із постаментом, де колись стояв пам'ятник Леніну, демонтували арт-об’єкт «Middle Way» - “синю руку”.
У Києві встановили льодову скульптуру / Фото: Інна Бородаєва, Укрінформ