За кілька днів відкриється оновлена станція метро “Святошин”

У Києві майже завершили ремонт на станції метро “Святошин”. Незабаром для пасажирів відкриється другий вихід з переходами.

Про це повідомляє ПАТ "Київметробуд" у Facebook.

"Ремонт на станції “Святошин” виходить на фінішну пряму! Незабаром і другий вихід з переходами відкриє свої двері пасажирам. Пасажири вже можуть скористатися переходом до залізничних платформ. І хоча роботи тут іще тривають, кияни та гості міста вже оцінили зміни", - йдеться у повідомленні.

Ремонт на станції «Святошин»/ Фото: ПАТ "Київметробуд"

Як зазначається, працівники ПАТ “Київметробуд” замінили тут сходи, облицювали гранітними плитами, встановили поручні. Також оздобили плиткою стіни, вимостили підлогу, змонтували освітлення, виконали роботи з водовідведення, гідроізоляційні та інші роботи.

Крім того, встановлено ліфти, що дозволить більш зручніше пересуватись маломобільним групам населення.

"Роботи виконувались без зупинки руху поїздів. Пропонуємо оцінити зміни за кілька днів до відкриття", - повідомили у відомстві.

Як повідомлялося, 24 лютого 2018 року за проєктом архітектора Андрія Юхновського розпочався капітальний ремонт станції.

Наприкінці березня 2019 року було завершено перший етап робіт з реконструкції станції, у рамках якого було капітально відремонтовано платформу, службові приміщення та один з двох вестибюлів, встановлено ліфт для пасажирів з інвалідністю, а підлогу вестибюлю та платформу оздоблено смугами тактильної плитки для пасажирів з вадами зору. Крім того, було змонтовано нові системи відеоспостереження, оповіщення та протипожежної сигналізації. Із 23 березня почалися ремонтні роботи вестибюлю з виходом до ринку та до залізничної станції Святошин, у зв’язку з чим його було закрито для пасажирів.