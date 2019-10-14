У Києві — традиційний марш УПА

У Києві в парку Тараса Шевченка розпочався традиційний захід на честь 77-річчя створення Української Повстанської Армії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у заході беруть кілька тисяч активістів.

Учасники акції тримають прапори ВО "Свобода", червоно-чорні прапори УПА та державні прапори України.

Марш УПА у Києві / Фото: Тарасов Володимир.Укрінформ

Захід розпочався з виступів біля пам’ятника Тарасові Шевченку, де активісти закликали не допустити втрати територіальної цілісності та державного суверенітету України, зокрема, через реалізацію так званої "формули Штайнмаєра". Також учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання полеглих українських захисників.

Марш УПА “Захистимо українську землю!” пройде бульваром Тараса Шевченка та Хрещатиком до Європейської площі. Активісти також планують піти під Офіс Президента, аби передати свою резолюцію проти "формули Штайнмаєра".