Центр Києва перекриють на День захисника

У Києві 14 жовтня 2019 року після 14 години буде тимчасово перекрито проїзд центром міста по двох транспортних маршрутах від парку імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"14 жовтня вулицями столиці пройдуть дві ходи, маршрутом руху колон проїзд для транспорту буде тимчасово перекритий. Одна колона пройде маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша — від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції). Початок перекриття орієнтовно з 14.00", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що одразу після проходження колони рух вулицями буде поновлено.

ВО "Свобода" анонсувало на 14 жовтня в Києві на честь 77-річчя створення Української Повстанської Армії традиційний марш УПА “Захистимо українську землю!”. Захід розпочнеться о 13:00 урочистим мітингом біля пам’ятника Тарасові Шевченку, після якого учасники Маршу пройдуть центральними вулицями Києва.

Відомо також, що активісти "Руху опору капітуляції" запланували на 16 годину проведення маршу від парку Шевченка.

Крім того, 14 жовтня об 11:00 на Михайлівській площі відбудеться марш на підтримку засудженого в Італії українського захисника Віталія Марківа.