"Бориспіль" повідомив, як прийматиме перенесені з Жулян рейси

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийме рейси 10 авіакомпаній, які будуть перенесені у вересні цього року через закриття на ремонт міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського, в терміналах D і F.

Про це повідомляє інформаційний портал avianews.com.

"Аеропорт Бориспіль прийме рейси 10 авіакомпаній, які будуть перенесені через закриття на ремонт аеродрому Жулян, розподіливши їх між терміналами D і F", - йдеться у повідомленні.

Так, рейси авіакомпаній «Белавіа», LOT, Alitalia, Pegasus Airlines і «Мотор Січ» будуть обслуговуватися в терміналі D. А такі компанії, як Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговельна марка AZAL), «Джоніка» і Vueling, тимчасово розквартируються у терміналі F.

Як повідомляв Укрінформ, з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня цього року міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського в Жулянах буде закритий на ремонт. За цей час планується виконати ремонт злітно-посадкової смуги, а також стернових доріжок №1 і №2.

Фото: avianews.com