"Бориспіль" повідомив, як прийматиме перенесені з Жулян рейси
Про це повідомляє інформаційний портал avianews.com.
"Аеропорт Бориспіль прийме рейси 10 авіакомпаній, які будуть перенесені через закриття на ремонт аеродрому Жулян, розподіливши їх між терміналами D і F", - йдеться у повідомленні.
Так, рейси авіакомпаній «Белавіа», LOT, Alitalia, Pegasus Airlines і «Мотор Січ» будуть обслуговуватися в терміналі D. А такі компанії, як Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговельна марка AZAL), «Джоніка» і Vueling, тимчасово розквартируються у терміналі F.
Як повідомляв Укрінформ, з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня цього року міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського в Жулянах буде закритий на ремонт. За цей час планується виконати ремонт злітно-посадкової смуги, а також стернових доріжок №1 і №2.
Фото: avianews.com