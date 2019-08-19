Під Києвом спіймали банду грабіжників-іноземців

На Київщині правоохоронці затримали банду іноземців за озброєний розбійний напад на будинок жителя Бориспільського району.

Про це у Facebook повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"За зухвалий озброєний розбійний напад на будинок жителя Бориспільщини затримано банду іноземців", - поінформував Нєбитов.

За його словами, до затримання банди залучалися кримінальна поліція, слідчі, КОРД та поліцейські Бориспільського відділу поліції.

Своєю чергою у пресслужбі поліції Київщини уточнили, що троє зловмисників у масках напали на будинок приватного підприємця в селі Артемівка Бориспільського району.

“Там вони напали на господаря, його дружину та зв’язали їх. Потім нападники викрали коштовні вироби, велику суму грошей, заволоділи автомобілем «Лексус» і з награбованим майном поїхали у невідомому напрямку”, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисників під час оперативних заходів на трасі Київ-Бориспіль, якою вони їхали в аеропорт з “валізами, наповненими награбованими грошима та коштовностями”.

За даними поліції, зловмисниками виявилися іноземці 33, 41 та 43-річного віку, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні. Цього дня вони мали намір відлетіти літаком до себе на батьківщину.

Під час затримання іноземців повідомлено МЗС України та посольство Грузії, поінформували в поліції.

Крім того, згідно з повідомленням, під час обшуку за місцем тимчасового проживання затримних працівники поліції виявили та вилучили гранати, пістолети, автомати. Вилучену зброю направлено на відповідні експертизи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри іноземцям та обрання запобіжного заходу.