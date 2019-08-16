Масштабні навчання відбулися на Дніпрі
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Укрінформ
Аварійно-рятувальні служби Києва провели навчання на Дніпрі щодо організації пошуково-рятувальних робіт на річці внаслідок зіткнення кораблів.
Участь у відпрацюванні взяли аварійно-рятувальні підрозділи ДСНС, комунальне підприємство «Плесо», комунальна аварійно-рятувальної служба «Київська служба порятунку», медицина катастроф, Товариство Червоного Хреста та водна поліція ГУ НП України в місті Києві.
Аварійно-рятувальні служби столиці провели навчання на Дніпрі / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ