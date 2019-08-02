У Києві запрацювала "червона лінія" метро

"Увага! Рух поїздів відновлено, станції працюють у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Укрінформ, зранку в Київському метрополітені тимчасово не працювали окремі станції "червоної лінії" метро - Святошинсько-Броварської. На входи і виходи були закриті станції "Театральна", "Університет" і "Хрещатик", а також переходи на "Майдан Незалежності" і "Золоті ворота". Станції не працювали з технічних причин.