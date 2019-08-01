Пожежа на заправці під Києвом: поліція з'ясовує обставини
Укрінформ
Поліція встановлює причини пожежі на АЗС у Києво-Святошинському районі Київської області.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Зазначається, що вранці 1 серпня біля с. Тарасівка спалахнула пожежа на одній з газових заправок.
Внаслідок цього постраждалий, попередньо працівник заправки, отримав 90% опіків тіла. Чоловіка у важкому стані було доставлено до лікарні.
"Наразі пожежу ліквідовано. На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Причини загоряння встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали у поліції.
Фото: kv.npu.gov.ua