Пожежа на заправці під Києвом: поліція з'ясовує обставини

Поліція встановлює причини пожежі на АЗС у Києво-Святошинському районі Київської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що вранці 1 серпня біля с. Тарасівка спалахнула пожежа на одній з газових заправок.

Внаслідок цього постраждалий, попередньо працівник заправки, отримав 90% опіків тіла. Чоловіка у важкому стані було доставлено до лікарні.

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"Наразі пожежу ліквідовано. На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Причини загоряння встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - додали у поліції.

Фото: kv.npu.gov.ua