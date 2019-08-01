Під Києвом горіла заправка

У с.Тарасівка на Київщині ліквідовано пожежу, яка сталася на АЗС на площі 150 м², в результаті постраждала 1 особа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“1 серпня о 04 год. 48 хв у с. Тарасівка Києво-Святошинського району на території модульної АЗС виникла пожежа. О 06 год. 03 хв підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 150 м². Внаслідок пожежі постраждала 1 особа, яку з опіками госпіталізовано до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено 2 заправні колонки (бензин та скраплений газ), пластикову ємність з дизпаливом (об’ємом 10 м³), будівлю охорони (площею 6 м²), пошкоджено легковий автомобіль. Врятовано 2 наземні ємності об’ємом по 20 м³ (бензин та скраплений газ).

До гасіння від ДСНС залучалось 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.