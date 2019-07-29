Рятувальники шість разів виїжджали прибирати повалені дерева з доріг та авто
Про це інформує ДСНС.
"Протягом декількох останніх годин столичні рятувальники здійснили 6 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, а саме: прибирання повалених дерев з проїжджих частин доріг та автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, першим надійшло повідомлення про те, що дерево впало на дорогу та припаркований автомобіль на вул. Турчина, 4.
Двічі рятувальникам довелося виїжджати на виклик на вул. Берлінського, 15, щоб прибрати дерева з дороги.
А на вул. Берлінського, 4 дерево, падаючи, ще й обірвало контактну електромережу.
Рятувальникам також довелося очистити від поваленого дерева дорогу на перехресті вулиць Зоологічної та Дегтярівської.
Крім того, у дворі житлового будинку на вул. Лесі Курбаса, 11/9 дерево впало на припаркований автомобіль.
У результаті цих подій загиблих і травмованих немає.