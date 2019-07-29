Рятувальники шість разів виїжджали прибирати повалені дерева з доріг та авто

Київські рятувальники після грози у понеділок, 29 липня, здійснили 6 виїздів для прибирання дерев, повалених негодою.

Про це інформує ДСНС.

"Протягом декількох останніх годин столичні рятувальники здійснили 6 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, а саме: прибирання повалених дерев з проїжджих частин доріг та автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, першим надійшло повідомлення про те, що дерево впало на дорогу та припаркований автомобіль на вул. Турчина, 4.

Двічі рятувальникам довелося виїжджати на виклик на вул. Берлінського, 15, щоб прибрати дерева з дороги.

А на вул. Берлінського, 4 дерево, падаючи, ще й обірвало контактну електромережу.

Рятувальникам також довелося очистити від поваленого дерева дорогу на перехресті вулиць Зоологічної та Дегтярівської.

Крім того, у дворі житлового будинку на вул. Лесі Курбаса, 11/9 дерево впало на припаркований автомобіль.

У результаті цих подій загиблих і травмованих немає.