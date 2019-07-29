Столицю після зливи рятували понад 70 одиниць техніки і 42 бригади Київавтодору

Більше 70 одиниць спецтехніки і 42 бригади з ручного прибирання (254 дорожники) ліквідовували наслідки негоди в Києві.

Про це повідомили у КК «Київавтодор», інформує пресслужба КМДА.

"Як зазначають у комунальній корпорації, у зв’язку із залповими зливами та різким переповненням вивідних зливних магістралей і підземних русел річок, передусім річки Либідь, мали місце підтоплення проїжджої частини на вул. Богдана Гаврилишина (поблизу просп. Перемоги), вул. Олени Теліги, вул. Кирилівської (біля стадіону «Спартак») тощо", - йдеться у повідомленні.

Виявлені підтоплення оперативно ліквідували. Наразі роботи продовжуються лише на «Дорогожичах».

Зазначається, що шляховики, враховуючи попередження синоптиків, завчасно, до початку опадів, зі спецтехнікою виїхали на ділянки найпроблемніших місць.