Шулявський міст: Кличко може звернутися до Президента через саботаж

Київський міський голова Віталій Кличко має намір звертатися до Президента Володимира Зеленського стосовно затягування знесення 5 цеху заводу "Більшовик" біля Шулявського мосту, що відповідно не дозволяє вчасно завершити будівництво розв'язки.

Про це він сказав у п'ятницю на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чимало маємо маніпуляцій стосовно Шулявського мосту. Але як Київський міський голова хочу заявити, що всі роботи ідуть за графіком. Є лише один ключовий виклик - питання із знесенням 5 цеху. Переконаний, що роботи затягуються там навмисно... Доведеться, мабуть, звертатися до президента з цим питанням", - заявив Кличко.

Він зазначив, що понад рік ні численні наради, ні звернення до уряду та Фонду держмайна не вирішують цієї проблеми. "Складається враження, що для ФДМУ ринок секондхенду, який знаходиться у 5 цеху, більш важливий, ніж повноцінна і вчасно збудована розв'язка. Бо тут справа в іншому — приватизація під шумок, а винуватцем намагаються зробити місто", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Перший етап встановлення конструкцій Шулявського моста завершено. Зараз будівельникам потрібно замінити застарілі інженерні мережі, які заважають роботам.

Однак досі не розв'язане питання зі знесенням цеху заводу "Більшовик".

Попри активне будівництво моста, п'ятий цех заводу "Більшовик", в якому зараз діє секондхенд, досі стоїть на місці. На початку липня Кличко уже заявляв про проблеми зі знесенням приміщення і звинувачував у тому ФДМУ.

У КМДА розповіли, що займаються переговорами щодо знесення будівлі. А у Фонді держмайна Києва коментувати ситуацію, що склалася, відмовилися, вказавши, що цех – об'єкт стратегічного значення.