У Києві відкрили перший артоб’єкт на честь композитора Стравинського

У Києві відбулося урочисте відкриття сучасного артоб’єкту – пам’ятного знака на честь видатного композитора і музиканта Ігоря Стравинського.

Автором проєкту є класичний ювелірний Дім "Лобортас", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це є артоб'єктом, по-іншому його назвати неможливо. Раніше ми мали таку традицію - робити меморіальні дошки. Але вони не звертають на себе увагу, а от такі об’єкти підкреслюють привабливість нашого міста, більш того, розказують історію. Історію не тільки будівель, історію міста, це історія людей, які жили в нашому місті. Я дуже радий, що сьогодні ми відкриваємо таку пам’ятну дошку Стравинському, тій людині, яку знає весь світ", - сказав під час відкриття мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що захід є тільки початком, надалі відкриватимуть ще більше таких артоб'єктів, для того, щоб кияни знали історію свого міста, і для того, щоб кожен, хто приїздив в Україну, мав змогу ознайомитися з тими людьми, які творили історію України.

У столиці відкрили пам’ятний барельєф на честь Ігоря Стравинського / Фото: Шамкін Данііл, Укрінформ

Під час заходу засновник класичного ювелірного Дому "Лобортас" Ігор Лобортас зауважив, що такі сучасні артоб'єкти будуть такими ж авангардними, як і самі персоналії, яким вони присвячені. За його словами, дані пам'ятки поступово витіснятимуть застарілі меморіальні дошки.

"Сьогодні відбувається дуже значуща подія - вперше ми виступили з ініціативою створення спеціальних артоб'єктів, що будуть присвячені людям, які вплинули на хід усього людства. Це композитори, інженери, скульптори і багато-багато інших, чий внесок виявився вирішальним в історії світового мистецтва, світової культури та світового прогресу. Тож нам пощастило почати з дуже відомої персоналії - Ігоря Федоровича Стравинського, котрий неодноразово бував у Києві, вніс вклад у всю світову музичну культуру”, - сказав Лобортас.

Він додав, що в майбутньому Київ може стати першим містом-музеєм таких артоб'єктів, і цей проєкт поширюватиметься в усьому світі.

Проєкт "Видатні особистості, які змінили світ" включає встановлення пам'ятних меморіальних знаків як сучасних артоб'єктів. Проєкт здійснюється під патронатом КМДА і особисто міського голови Віталія Кличка.

Ігор Федорович Стравинський (5 (17) червня 1882 — 6 квітня 1971) — композитор і диригент, українського козацького походження. Син співака Федора Гнатовича Стравинського.

Творча спадщина композитора складається з великої кількості балетів, опер, фортепіанних, камерних, хорових і вокальних творів.

Значну частину своїх творів Стравинський писав на українській землі, а їхні джерела знаходив в українському фольклорі. Райським куточком для своєї творчості Ігор Стравинський називав містечко Устилуг поблизу Володимира-Волинського.

У 1990 в місті Устилуг Волинської області відкрито перший у світі музей видатного композитора.