Недільна злива у Києві побила 57-річний рекорд

Недільна злива у Києві на 8 мм побила 57-річний рекорд.

Про це повідомляє сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 14 липня у столиці була зафіксована рекордна кількість опадів для цього дня – 36 мм, що на 8 мм більше, ніж це було у 1962 році", - йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що максимальна кількість опадів у Києві з 1891 року випала 20 липня 1902 року – 103 мм.