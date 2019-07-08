З початку року 730 киян змінили свої імена

У Києві з початку цього року 730 осіб змінили свої імена.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Головного територіального управління юстиції міста Києва: "У Києві з початку року зафіксовано 730 змін імені".

Також зазначили, що лише у червні цього року зафіксовано 90 змін імені.

Водночас у відомстві повідомили, що за перше півріччя поточного року в столиці зареєстрували близько 15 тисяч дітей.

Найчастіше новонародженим дівчаткам давали імена Єва, Мілана, Аріна, Марія, Софія, а хлопчикам - Марк, Дмитро, Олександр, Артем.

Серед імен дівчат зустрічались і такі маловживані імена, як Юна, Кассія, Ґертруда, Веселина, Аксенія, а серед хлопчиків - Елвін, Аполон, Світозар, Аскольд, Леві, Свастик, Дементій, Рафаель, Амір.

У ГТУЮ Києва радять батькам відповідально ставитися до вибору імені дитини, щоб дітям у майбутньому не довелося порушувати питання про зміну імені в юридичному порядку, або страждати від насмішок у дитячому колективі.