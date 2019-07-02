У Києві презентували фільм про масштабну спецоперацію за участю СБУ "Гідра"

У київському кінотеатрі "Жовтень" вперше в Україні презентували український документальний фільм "Гідра".

Стрічка розповідає про одну з найбільш успішних у світі операцій з ліквідації транснаціонального наркокартелю, до якої були залучені 11 спецслужб - США, ЄС, України та інших держав Східної Європи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Презентація фільму відбулася за участю ексголови СБУ, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка та колишнього першого заступника голови СБУ, генерал-лейтенанта Володимира Тимошенка, який був однією із ключових фігур під час здійснення цієї спецоперації.

"Важливим перш за все був результат, десятки найбільших нарколабораторій Європи було ліквідовано, сотні людей при цьому було притягнуто до відповідальності у різних країнах світу. Але найважливіше те, що ми подолали бар'єр недовіри із західними спецслужбами. До цього ми бачили в них якщо не ворога, то конкурента, і дуже важко йшло налагодження контактів. Але коли постав такий ворог, як транснаціональний наркобізнес, який не знає меж, кордонів країн, служби почали працювати пліч о пліч", - зазначив Тимошенко.

За його словами, на початку спецслужбам було дуже важко між собою працювати, були підозри та недовіра, але згодом учасники спецоперації стали головними комунікаторами з різних питань, стосунки налагодилися та стали досить дружніми.

Своєю чергою Смешко зазначив, що в 1991 році, зі здобуттям незалежності, перед Україною постало дуже багато викликів, одним із яких була транснаціональна злочинність, пов’язана з наркотрафіками.

"В 1991 році не було в Україні органів, які спеціалізовано працювали в цьому напрямку. Володимир Андрійович Тимошенко в ті часи став першим керівником в складі СБУ невеликого підрозділу, який повинен був створити фактично службу, яка конкретно би працювала проти наркотиків, проти наркоділків і проти транснаціональної злочинності", - розповів Смешко.

За його словами, в фільмі "Гідра" показана віра в державні інститути влади, віра в те, що Україна має прекрасних професіоналів і має всі можливості стати дійсно європейською державою, бо для її громадян гарантована зовнішня і внутрішня безпека.

Кінострічка "Гідра" вже перебуває в прокаті в США. В Україні прокат фільму заплановано на осінь 2019 року.

Передпрем’єрний показ документального фільму The Hydra за участю Ігоря Смешка/ Фото Юлії Овсяннікової

Під час презентації генеральний продюсер фільму Олександр Дріз зазначив, що фільм "Гідра" вже розміщений на провідних світових платформах: Amazon, iTunes, GooglePlay та інших. Також він додав, що згодом планується створення художньої версії цього документального фільму, є плани щодо створення 8-серійного серіалу.

Фільм "Гідра" створено міжнародним продюсерським центром "Фор-Пост" на замовлення Державного агентства України з питань кіно (Держкіно) у 2018 році. Режисер фільму - Рам Девініні.

Починаючи з 7 травня 2019 року, фільм "Гідра" можна переглянути за допомогою найпопулярніших інтернет-сервісів - iTunes, GooglePlay, Prime Video та Vudu або купити DVD- чи Blu-ray-диск в Amazon та Baker & Taylor. Американським глядачам він також доступний у провідних кабельних мережах США.