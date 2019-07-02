Фільм “Гоголь Док” отримав приз на кінофестивалі у Нью-Йорку

Картину Аліси Павловської “Гоголь Док”, створену за підтримки Держкіно, визнано найкращим документальним фільмом 8-го Міжнародного кінофестивалю в Нью-Йорку.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно з посиланням на вебсайт фестивалю.

“Фільм “Гоголь Док” розповідає про те, що Україна сьогодні – це ідеальне середовище для вільної творчості. На арт-платформі “ГогольFEST”, яка є фабрикою творчості сучасного мистецтва, закладається фундамент багатовікової мрії народів – Вежа Вавилон. Поєднання мультинаціональних культурних традицій у музиці, живописі, театрі, кіно, скульптурі тощо, на думку організаторів фестивалю, є головним інструментом споруди”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, героями картини є організатори “ГогольFESTу” Влад Троїцький, Андрій Баль, Максим Демський та Олексій Леонов.

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Виробництво фільму "Гоголь Док" здійснили кінокомпанії “Трумен Продакшн” (продюсер Валерій Калмиков) та “Федорова Продакшн” (продюсер Альона Федорова) за підтримки Держкіно.