Фільм “Гоголь Док” отримав приз на кінофестивалі у Нью-Йорку
Про це повідомляє пресслужба Держкіно з посиланням на вебсайт фестивалю.
“Фільм “Гоголь Док” розповідає про те, що Україна сьогодні – це ідеальне середовище для вільної творчості. На арт-платформі “ГогольFEST”, яка є фабрикою творчості сучасного мистецтва, закладається фундамент багатовікової мрії народів – Вежа Вавилон. Поєднання мультинаціональних культурних традицій у музиці, живописі, театрі, кіно, скульптурі тощо, на думку організаторів фестивалю, є головним інструментом споруди”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, героями картини є організатори “ГогольFESTу” Влад Троїцький, Андрій Баль, Максим Демський та Олексій Леонов.
Виробництво фільму "Гоголь Док" здійснили кінокомпанії “Трумен Продакшн” (продюсер Валерій Калмиков) та “Федорова Продакшн” (продюсер Альона Федорова) за підтримки Держкіно.