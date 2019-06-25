У центрі Києва встановили Залізний трон

Вага об'єкта - понад 600 кг

На Майдані Незалежності в Києві представили "Залізний Трон", зібраний з уламків військової техніки із зони АТО.

Арт-об'єкт у 2016 році створив поблизу Донецька волонтер Денис Буштець. До інсталяції увійшли такі артефакти, як уламки активної броні танку, частини підбитої військової техніки, кулеметні стрічки, снаряди, каністри та солдатські фляги.

Вага об'єкта - понад 600 кг. Декілька тижнів "Залізний Трон" з АТО буде доступний поблизу Лядських воріт у Києві. Для повноти реалізації задуму киянам дозволять не лише подивитися, а й торкнутися і навіть посидіти на Троні.