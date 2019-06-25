Хрещатик перекрили вкладники “будинків Войцеховського”

У Києві мітингують вкладники об'єктів Войцеховського.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, активісти перекрили Хрещатик біля ЦУМу.

На мітинг до активістів вийшов мер Києва Віталій Кличко та заступники.

Ситуацію довкола охороняє поліція.

Водночас, мер Києва просить активістів обговорювати питання в правовій площі та не перекривати дорогу.

Як відомо, Анатолій Войцехівський є сполучною ланкою 63-х компаній, що входять до так званої "Укогруп". Вони будують у столиці близько 40 житлових комплексів на самовільно зайнятих земельних ділянках, часто – без дозвільної документації.

"Укогруп" має всі ознаки фінансової піраміди, проіснувала в Києві близько десяти років.

Як повідомлялося, 15 липня минулого року поліція затримала Войцехівського та вручила йому повідомлення про підозру. Йому інкримінували самовільне захоплення земельних ділянок і самовільне будівництво.

За даними слідчих, впродовж 2012-2014 років службові особи групи будівельних компаній під керівництвом Войцехівського самовільно зайняли у Києві 42 земельні ділянки і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів "Мозаїка", "Перлина Троєщини", "Науковий", "Східна Брама", "Синьоозерний", "Олімпійське містечко", "Панорамне містечко", "Панорамний".