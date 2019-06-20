Метро на Виноградар будують за графіком - головний інженер

Роботи з будівництва двох нових станцій метро на житловий масив “Виноградар” у Києві тривають за графіком.

Хід робіт перевірив, зокрема, головний інженер проекту будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив Шатайкін, на даний момент на об'єкті виконані роботи зі спорудження перегородки від діючого метрополітену, виконуються роботи з підключення кабелів, роботи з облаштування димовидалення та вентиляції для того, щоб діючий метрополітен міг працювати без зупинок на період будівництва.

Метро на Виноградар будують за графіком / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

"Зараз ми знаходимося на об'єкті, який називається 215 стовбур. На цьому об'єкті будуть виконані роботи із зустрічі механізованого комплексу, який зараз перебуває у стадії підготовки для запуску на 214 майданчик станції “Мостиська”. Цей ствол 44 метри завглибшки, діаметр 10 метрів. Ми працюємо згідно з затвердженим графіком, ніяких проблем ні з фінансуванням, ні з виконанням робіт немає", сказав він.

За його словами, у цьому році на об'єкті запустять тунельнопрохідницький комплекс. "Ми будуємо перегінні тунелі між станціями “Проспект Правди” та “Мостиська”, будуємо станцію “Мостиська”, зараз ведуться підготовчі роботи по зустрічі механізованого комплексу в цьому місці і також в Сирецькому гаю виконуються роботи зі спорудження вентиляційного вузла", - поінформував він.

Як повідомлялось, будівництво метро на Виноградар планують завершити до 2021 року. Це передбачено договором, який уклали Київський метрополітен та переможець тендеру на Prozorro ПАТ “Київметробуд” щодо продовження Сирецько-Печерської гілки.

Відповідно до документа, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - “Мостицька” та “Проспект Правда” - і відгалуження у бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.