У Києві "оживлять" річку Либідь - відновлять русло та реконструюють споруди

На річці Либідь реконструюють гідротехнічні споруди із відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану.

Як повідомили у прес-службі КМДА, основною метою проекту є відновлення (ревіталізація) усього русла річки, разом із берегами та зоною рекреації.

"Передбачені реконструкція гідротехнічних споруд, роботи з берегоукріплення, розчищення берегів, можливе розкриття ділянок русла за рахунок зміни типу берегоукріплення, очищення дощових поверхневих стоків, створення громадського простору для відпочинку, благоустрій у межах прибережних захисних смуг тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що здійснити роботи мають до 31 грудня 2021 року.

Замовником робіт визначено комунальне підприємство «Плесо». На сьогодні вже розроблено техніко-економічне обґрунтування, виконано проектні роботи на ділянці 670 м вище на 135 м за течією від мосту проспектом Дружби Народів у Голосіївському районі та отримано експертний звіт.

У 2019 році планується продовжити будівельні роботи на ділянці 670 м вище на 135 м за течією від мосту проспектом Дружби народів і проектні роботи на ділянках 1‑а черга (довжиною 1950 м) та 2-а черга (довжиною 864 м), розпочати проектні роботи на інших ділянках.