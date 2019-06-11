Під КМДА зібралися активісти на захист кінотеатру "Київ"
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на акцію прийшли активісти, які представляють ініціативу "Врятуємо КЦ "Кінотеатр "Київ". Учасники акції тримають плакати “За безкоштовний кінотеатр у “Києві”, “Київ” - культурний центр, а не 7000 кв. метрів у центрі столиці” та скандують “Ганьба”, “Руки геть від культури!”.
“Ми зібралися на захист Культурного центру “Кінотеатр “Київ”. Ми намагаємося донести до київської влади, що цей культурний центр, з його фестивальним, артхаузним репертуаром є надзвичайно важливим. Тому ми збиралися на акції вже під кінотеатром “Київ”, а сьогодні прийшли до КМДА, тому що тут відбувається комісія власності”, - зазначила Анна Міщенко, яка представляє ініціативу “Врятуймо Культурний центр “Кінотеатр Київ”.Акція на захист кінотеатру "Київ" під стінами КМДА / Фото: Овсяннікова Юлія, Укрінформ
Водночас, активісти вимагають від столичної влади, до рішення суду, призупинити дію договору оренди, який був підписаний між Департаментом комунальної власності КМДА і “Сінема центр”, а також провести новий конкурс.
“Небайдужі кияни, гості столиці, активісти, кінематографісти вимагають від Департаменту комунальної власності КМДА перевірити доцільність розірвання договору оренди з діючим орендарем, з огляду на його багаторічний доробок в кіноматографічній сфері, фінансову стабільність, сумління виконання умов договору впродовж 20 років", - зазначив режисер Микола Базаркін.
Раніше директор ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр Київ" Вілія Бондаренко заявила «Детектору медіа», що у будівлі кінотеатру відбувається рейдерське захоплення.
У свою чергу у КМДА повідомили, що у кінотеатрі «Київ» Департаментом комунальної власності м. Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством "Київкінофільм" розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста.
У поліції Укрінформу спростували силове захоплення кінотеатру “Київ” і зазначили, що там проводиться інвентаризація під наглядом муніципальної варти.
Як повідомляв Укрінформ, будівлю кінотеатру “Київ” після інвентаризаційного процесу, що триватиме протягом 10 днів, буде передано у користування новому орендарю — ТОВ “Сінема Центр”, який виграв відкритий конкурс 6 травня 2019 року.