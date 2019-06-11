Під КМДА зібралися активісти на захист кінотеатру "Київ"

Під стінами Київської міської державної адміністрації проходить акція на захист кінотеатру “Київ”.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на акцію прийшли активісти, які представляють ініціативу "Врятуємо КЦ "Кінотеатр "Київ". Учасники акції тримають плакати “За безкоштовний кінотеатр у “Києві”, “Київ” - культурний центр, а не 7000 кв. метрів у центрі столиці” та скандують “Ганьба”, “Руки геть від культури!”.

“Ми зібралися на захист Культурного центру “Кінотеатр “Київ”. Ми намагаємося донести до київської влади, що цей культурний центр, з його фестивальним, артхаузним репертуаром є надзвичайно важливим. Тому ми збиралися на акції вже під кінотеатром “Київ”, а сьогодні прийшли до КМДА, тому що тут відбувається комісія власності”, - зазначила Анна Міщенко, яка представляє ініціативу “Врятуймо Культурний центр “Кінотеатр Київ”.

Акція на захист кінотеатру "Київ" під стінами КМДА / Фото: Овсяннікова Юлія, Укрінформ

Водночас, активісти вимагають від столичної влади, до рішення суду, призупинити дію договору оренди, який був підписаний між Департаментом комунальної власності КМДА і “Сінема центр”, а також провести новий конкурс.

“Небайдужі кияни, гості столиці, активісти, кінематографісти вимагають від Департаменту комунальної власності КМДА перевірити доцільність розірвання договору оренди з діючим орендарем, з огляду на його багаторічний доробок в кіноматографічній сфері, фінансову стабільність, сумління виконання умов договору впродовж 20 років", - зазначив режисер Микола Базаркін.

Раніше директор ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр Київ" Вілія Бондаренко заявила «Детектору медіа», що у будівлі кінотеатру відбувається рейдерське захоплення.

У свою чергу у КМДА повідомили, що у кінотеатрі «Київ» Департаментом комунальної власності м. Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством "Київкінофільм" розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста.

У поліції Укрінформу спростували силове захоплення кінотеатру “Київ” і зазначили, що там проводиться інвентаризація під наглядом муніципальної варти.

Як повідомляв Укрінформ, будівлю кінотеатру “Київ” після інвентаризаційного процесу, що триватиме протягом 10 днів, буде передано у користування новому орендарю — ТОВ “Сінема Центр”, який виграв відкритий конкурс 6 травня 2019 року.